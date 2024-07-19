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Аверьянов Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Аверьянов Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
133
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Сопкинская волость
Место
Забелья
Место события
Забелья, Сопкинская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 26.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52237
Аверьянов Василий
Текст оригинальной записи
Аверьянов Василий д. Забелья

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