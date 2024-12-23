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Константинов Степан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Константинов Степан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
63
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Весско-Пятницкая волость
Место
Минина
Место события
Минина, Весско-Пятницкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 26.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52227
Константинов Степан
Текст оригинальной записи
Константинов Степан д. Минина

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