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Исаков Григорий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Исаков Григорий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
96
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Весско-Пятницкая волость
Место
Горки
Место события
Горки, Весско-Пятницкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 26.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52226
Исаков Григорий
Текст оригинальной записи
Исаков Григорий д. Горки

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