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Ермолаев Афанасий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ермолаев Афанасий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
32
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Весско-Пятницкая волость
Место
Чурилова
Место события
Чурилова, Весско-Пятницкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 26.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52222
Ермолаев Афанасий
Текст оригинальной записи
Ермолаев Афанасий д. Чурилова

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