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Епифанов Архип

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Епифанов Архип
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
106
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Весско-Пятницкая волость
Место
Лебедева
Место события
Лебедева, Весско-Пятницкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 26.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52220
Епифанов Архип
Текст оригинальной записи
Епифанов Архип д. Лебедева

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