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Григорьев Сидор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Григорьев Сидор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
103
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Весско-Пятницкая волость
Место
Тимошкина
Место события
Тимошкина, Весско-Пятницкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 26.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52218
Григорьев Сидор
Текст оригинальной записи
Григорьев Сидор д. Тимошкина

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