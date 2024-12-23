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Григорьев Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Григорьев Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
72
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Весско-Пятницкая волость
Место
Лютомли
Место события
Лютомли, Весско-Пятницкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 26.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52217
Григорьев Андрей
Текст оригинальной записи
Григорьев Андрей д. Лютомли

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