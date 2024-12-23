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Качалов Дмитрий Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Качалов Дмитрий Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1536 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мегринская волость
Место
Мегрина
Место события
Мегрина, Мегринская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 25.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52205
Качалов Дмитрий Иванович
Текст оригинальной записи
Качалов Дмитрий Иванович д. Мегрина

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