Филатов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатов Егор

Филатов Егор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Филатов Егор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
93
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мегринская волость
Место
Осипова
Место события
Осипова, Мегринская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 25.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52203
Филатов Егор
Текст оригинальной записи
Филатов Егор д. Осипова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.