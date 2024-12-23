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Феоктистов Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Феоктистов Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
70
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мегринская волость
Место
Залозна
Место события
Залозна, Мегринская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 25.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52202
Феоктистов Василий
Текст оригинальной записи
Феоктистов Василий д. Залозна

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