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Удальцов Григорий Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Удальцов Григорий Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
51
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мегринская волость
Место
Тухова
Место события
Тухова, Мегринская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 25.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52201
Удальцов Григорий Петрович
Текст оригинальной записи
Удальцов Григорий Петрович д. Тухова

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