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Туманов Иван Антонович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Туманов Иван Антонович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
45
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мегринская волость
Место
Кононова
Место события
Кононова, Мегринская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 25.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52200
Туманов Иван Антонович
Текст оригинальной записи
Туманов Иван Антонович д. Кононова

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