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Назаров Лазарь

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Назаров Лазарь
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
56
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мегринская волость
Место
Середки
Место события
Середки, Мегринская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 25.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52195
Назаров Лазарь
Текст оригинальной записи
Назаров Лазарь д. Середки

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