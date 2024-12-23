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Мокеев Зиновий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Мокеев Зиновий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
117
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мегринская волость
Место
Середки
Место события
Середки, Мегринская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 25.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52193
Мокеев Зиновий
Текст оригинальной записи
Мокеев Зиновий д. Середки

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