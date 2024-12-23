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Митрофанов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Митрофанов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
30
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мегринская волость
Место
Клопинина
Место события
Клопинина, Мегринская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 25.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52192
Митрофанов Иван
Текст оригинальной записи
Митрофанов Иван д. Клопинина

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