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Малинин Василий Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Малинин Василий Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
45
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мегринская волость
Место
Горки
Место события
Горки, Мегринская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 25.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52191
Малинин Василий Васильевич
Текст оригинальной записи
Малинин Василий Васильевич д. Горки

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