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Батц Савелий Фаддеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Батц Савелий Фаддеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
59
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Мегринская волость
Место
Клопинина
Место события
Клопинина, Мегринская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 25.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52179
Батц Савелий Фаддеевич
Текст оригинальной записи
Батц Савелий Фаддеевич д. Клопинина

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