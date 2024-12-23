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Малинин Яков Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Малинин Яков Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1540 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Белокрестская волость
Место
Оксюхова
Место события
Оксюхова, Белокрестская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 25.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52177
Малинин Яков Иванович
Текст оригинальной записи
Малинин Яков Иванович д. Оксюхова

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