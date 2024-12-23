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Малинин Василий Яковлевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Малинин Василий Яковлевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
64
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Белокрестская волость
Место
Оксюхова
Место события
Оксюхова, Белокрестская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 25.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52176
Малинин Василий Яковлевич
Текст оригинальной записи
Малинин Василий Яковлевич д. Оксюхова

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