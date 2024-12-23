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Шинин Иван Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Шинин Иван Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
161
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Белокрестская волость
Место
Колобова
Место события
Колобова, Белокрестская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 25.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52174
Шинин Иван Иванович
Текст оригинальной записи
Шинин Иван Иванович д. Колобова

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