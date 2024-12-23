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Рогозин Илья Дмитриев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Рогозин Илья Дмитриев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
31
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Белокрестская волость
Место
Булдышкина
Место события
Булдышкина, Белокрестская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 25.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52173
Рогозин Илья Дмитриев
Текст оригинальной записи
Рогозин Илья Дмитриев д. Булдышкина

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