Фролов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролов Федор

Фролов Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фролов Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
34
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Белокрестская волость
Место
Лешутина
Место события
Лешутина, Белокрестская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 25.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52171
Фролов Федор
Текст оригинальной записи
Фролов Федор д. Лешутина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.