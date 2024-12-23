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Федоров Никита

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Никита
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
87
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Белокрестская волость
Место
Трухнева
Место события
Трухнева, Белокрестская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52170
Федоров Никита
Текст оригинальной записи
Федоров Никита д. Трухнева

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