Соколов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Иван Алексеевич

Соколов Иван Алексеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Соколов Иван Алексеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5411 р. и 210
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Белокрестская волость
Место
Белых Крестов
Место события
Белых Крестов, Белокрестская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52168
Соколов Иван Алексеевич
Текст оригинальной записи
Соколов Иван Алексеевич села Белых Крестов

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.