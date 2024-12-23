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Петров Захар

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Захар
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
40
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Белокрестская волость
Место
Кобожи
Место события
Кобожи, Белокрестская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52166
Петров Захар
Текст оригинальной записи
Петров Захар д. Кобожи

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