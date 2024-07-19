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Михайлов Ефим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михайлов Ефим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
61
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Белокрестская волость
Место
Белых Крестов
Место события
Белых Крестов, Белокрестская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52164
Михайлов Ефим
Текст оригинальной записи
Михайлов Ефим села Белых Крестов

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