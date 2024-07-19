Маиоров Гурьян Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаиоров Гурьян Петров

Маиоров Гурьян Петров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Маиоров Гурьян Петров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
154
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Белокрестская волость
Место
Вялья
Место события
Вялья, Белокрестская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52161
Маиоров Гурьян Петров
Текст оригинальной записи
Маиоров Гурьян Петров д. Вялья

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.