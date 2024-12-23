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Коляженков Неофит Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Коляженков Неофит Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
165
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Белокрестская волость
Место
Избоищ
Место события
Избоищ, Белокрестская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52158
Коляженков Неофит Иванович
Текст оригинальной записи
Коляженков Неофит Иванович д. Избоищ

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