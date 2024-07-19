Казначеев Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазначеев Михаил Степанович

Казначеев Михаил Степанович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Казначеев Михаил Степанович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
61
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Белокрестская волость
Место
Бел. Крестов
Место события
Бел. Крестов, Белокрестская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52156
Казначеев Михаил Степанович
Текст оригинальной записи
Казначеев Михаил Степанович д. Бел. Крестов

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.