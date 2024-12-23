Ипатов Смирнов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИпатов Смирнов Михаил

Ипатов Смирнов Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ипатов Смирнов Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
60
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Белокрестская волость
Место
Алексеевской
Место события
Алексеевской, Белокрестская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52155
Ипатов Смирнов Михаил
Текст оригинальной записи
Ипатов Смирнов Михаил д. Алексеевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.