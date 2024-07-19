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Игнатьев Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Игнатьев Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
43
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Белокрестская волость
Место
Горы
Место события
Горы, Белокрестская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52154
Игнатьев Иван
Текст оригинальной записи
Игнатьев Иван д. Горы

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