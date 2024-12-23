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Жданов Николай Кузьмич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Жданов Николай Кузьмич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
120
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Белокрестская волость
Место
Березья
Место события
Березья, Белокрестская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52151
Жданов Николай Кузьмич
Текст оригинальной записи
Жданов Николай Кузьмич дер. Березья

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