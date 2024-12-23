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Елпидифоров Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Елпидифоров Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
63
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Белокрестская волость
Место
Кобожи
Место события
Кобожи, Белокрестская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52150
Елпидифоров Яков
Текст оригинальной записи
Елпидифоров Яков дер. Кобожи

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