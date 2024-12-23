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Евстафьев Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Евстафьев Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
48
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Белокрестская волость
Место
Лешутина
Место события
Лешутина, Белокрестская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52149
Евстафьев Иван
Текст оригинальной записи
Евстафьев Иван дер. Лешутина

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