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Тимофеев Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тимофеев Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
57
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Черенско-Жерновская волость
Место
Селищ
Место события
Селищ, Черенско-Жерновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52140
Тимофеев Михаил
Текст оригинальной записи
Тимофеев Михаил младший дер. Селищ

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