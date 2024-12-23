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Савельев Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Савельев Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
38
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Черенско-Жерновская волость
Место
Дубровы
Место события
Дубровы, Черенско-Жерновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52134
Савельев Петр
Текст оригинальной записи
Савельев Петр дер. Дубровы

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