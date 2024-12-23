Криволуцкий Семен Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКриволуцкий Семен Андреев

Криволуцкий Семен Андреев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Криволуцкий Семен Андреев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
90
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Черенско-Жерновская волость
Место
Трунева
Место события
Трунева, Черенско-Жерновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 24.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52131
Криволуцкий Семен Андреев
Текст оригинальной записи
Криволуцкий Семен Андреев дер. Трунева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.