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Иванов Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
215
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Черенско-Жерновская волость
Место
Пикалихи
Место события
Пикалихи, Черенско-Жерновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 23.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52111
Иванов Яков
Текст оригинальной записи
Иванов Яков д. Пикалихи

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