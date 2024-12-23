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Иванов Виктор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Виктор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
45
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Черенско-Жерновская волость
Место
Сиротова
Место события
Сиротова, Черенско-Жерновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 23.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52104
Иванов Виктор
Текст оригинальной записи
Иванов Виктор д. Сиротова

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