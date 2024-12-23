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Батюшков Петр Михайлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Батюшков Петр Михайлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
30
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Черенско-Жерновская волость
Место
Даньшина
Место события
Даньшина, Черенско-Жерновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 23.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52098
Батюшков Петр Михайлович
Текст оригинальной записи
Батюшков Петр Михайлович д. Даньшина

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