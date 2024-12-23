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Феофанов Прокопий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Феофанов Прокопий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
33
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Лаптева
Место события
Лаптева, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 23.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52089
Феофанов Прокопий
Текст оригинальной записи
Феофанов Прокопий д. Лаптева

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