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Степанов Селиверст

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Селиверст
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
30
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Балашева
Место события
Балашева, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 22.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52080
Степанов Селиверст
Текст оригинальной записи
Степанов Селиверст д. Балашева

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