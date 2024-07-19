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Прокофьев Сергей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Прокофьев Сергей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
43
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Жарков
Место события
Жарков, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 22.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52076
Прокофьев Сергей
Текст оригинальной записи
Прокофьев Сергей д. Жарков

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