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Орлов Николай Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Орлов Николай Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
58
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Аносова
Место события
Аносова, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 22.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52070
Орлов Николай Васильевич
Текст оригинальной записи
Орлов Николай Васильевич д. Аносова

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