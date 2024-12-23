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Николаев Владимир

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Николаев Владимир
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
32
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Фомкина
Место события
Фомкина, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 22.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52068
Николаев Владимир
Текст оригинальной записи
Николаев Владимир д. Фомкина

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