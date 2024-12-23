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Михайлов Прокопий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михайлов Прокопий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
30
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Анисимова
Место события
Анисимова, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 22.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52067
Михайлов Прокопий
Текст оригинальной записи
Михайлов Прокопий д. Анисимова

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