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Макаров Никита

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Макаров Никита
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
75
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Городка
Место события
Городка, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 22.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52063
Макаров Никита
Текст оригинальной записи
Макаров Никита д. Городка

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