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Илларионов Павел

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Илларионов Павел
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
49
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Редры
Место события
Редры, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 22.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52057
Илларионов Павел
Текст оригинальной записи
Илларионов Павел д. Редры

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