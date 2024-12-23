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Егоров Митрофан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Егоров Митрофан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
55
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Балашева
Место события
Балашева, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 22.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52048
Егоров Митрофан
Текст оригинальной записи
Егоров Митрофан д. Балашева

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