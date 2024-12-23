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Дементьев Гавриил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дементьев Гавриил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
37
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Лубенскаго
Место события
Лубенскаго, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 21.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52040
Дементьев Гавриил
Текст оригинальной записи
Дементьев Гавриил д. Лубенскаго

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